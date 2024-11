Le FC Barcelone et le Real Madrid entrent en guerre pour un défenseur brésilien

En proie à de nombreuses blessures, notamment en défense centrale où Eder Militao est forfait jusqu’à la fin de la saison et David Alaba toujours en phase de reprise, le Real Madrid s’appuie actuellement sur Antonio Rüdiger et bricole pour trouver un joueur à associer à l’Allemand. Ciblant plusieurs défenseurs comme Aymeric Laporte (Al-Nassr), Castello Lukeba (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Mario Hermoso (AS Roma) ou encore Christian Mosquera (Valence), la Casa Blanca entend frapper prochainement.

Selon Sport, une des pistes des Merengues pour renforcer leur défense mène à Murillo, le défenseur central brésilien de Nottingham Forest. Le joueur de 22 ans a pour particularité d’être également dans le viseur du FC Barcelone. Le club catalan qui est en train de réorganiser son secteur défensif où le duo Pau Cubarsi - Inigo Martinez semble bien fonctionner aimerait apporter un autre profil. Si le nom de Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) revient aussi, les Catalans apprécient les qualités de Murillo.

Chelsea et la Juventus également sur les rangs

Ancien des Corinthans arrivé il y a un an du côté de Nottingham Forest, Murillo est incontournable avec le club vainqueur de deux Ligues des Champions. Utilisé à 47 reprises (1 but et 2 offrandes), il n’a pas manqué la moindre minute en Premier League cette saison et n’est pas étranger à l’excellent début de saison de Nottingham Forest qui est actuellement cinquième de Premier League avec seulement 2 défaites en 11 journées. Mieux, Murillo a été convoqué par Dorival Junior pour la trêve internationale de novembre et pourrait faire ses débuts ce jeudi contre le Venezuela.

Joueur en progression constante, Murillo plaît donc aux deux cadors espagnols qui sont prêts à batailler pour s’adjuger ses services. D’ailleurs, le propriétaire de Nottingham Forest Evangelos Marinakis n’est pas fermé à une vente cet été d’un joueur qui ne lui avait coûté que 12 millions d’euros. Pour autant, le dossier pourrait mettre dans la balance d’autres formations. En effet, des clubs comme Chelsea et la Juventus ont supervisé le natif de São Paulo.