Allemagne : Joachim Löw prend la défense de Julian Nagelsmann

Il a laissé un énorme vide derrière lui que même Hansi Flick n’a pas su combler. Après 15 ans sur le banc de l’Allemagne, Joachim Löw avait permis d’écrire l’une des plus belles pages de l’équipe de la Mannschaft. Actuellement, cette dernière traverse une énorme crise sportive et institutionnelle et les débuts de Julian Nagelsmann sont assez contrastés. Malgré une victoire inaugurale contre les Etats-Unis, les coéquipiers de Joshua Kimmich ont enchaîné avec un nul et deux défaites lors du dernier rassemblement contre la Turquie (2-3) et l’Autriche (0-2). Un bilan qui ouvre la porte à de nombreuses critiques du côté de la presse allemande envers l’ancien entraîneur de Leipzig et du Bayern Munich. x8puhfw

La suite après cette publicité

Pas de panique, Nagelsmann peut compter sur le soutien de l’un de ses prédécesseurs, Joachim Löw, qui a pris sa défense dans un entretien accordé à Bild : «Nous devons trouver des solutions tactiques et des éléments ludiques. Telle devrait être notre approche et notre revendication dans le football allemand. Il faut aussi repenser à la formation individuelle. Non, ce n’est pas une critique envers Julian. C’est un jeune entraîneur avec de bonnes idées et beaucoup d’expérience. On ne peut pas le remettre en question après quatre matchs. Je suis sûr qu’il trouvera les solutions.»