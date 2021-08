Louis van Gaal nouveau sélectionneur des Pays-Bas

Suite à la déconvenue des Pays-Bas en huitièmes de finale de l'Euro 2020 contre la République Tchèque (2-0), Frank De Boer a été licencié de son poste de sélectionneur. Pour le remplacer, un nom est vite sorti dans les médias néerlandais, il s'agit de Louis van Gaal (69 ans) qui n'a plus entraîné depuis 2016 et une expérience à Manchester United. Sélectionneur des Pays-Bas entre 2000 et 2001 puis entre 2012 et 2014, il s'offre une troisième pige avec les Oranjes.

S'il reste sur une troisième place à la Coupe du monde 2014 et a déjà travaillé avec Memphis Depay ou encore Georginio Wijnaldum, le contexte ne sera pas forcément simple. En effet, il y a un mois, il avait dézingué l'équipe masculine et certains joueurs ont vu d'un mauvais œil le retour de Louis van Gaal. Son retour est finalement arrivé et il se fait avec Danny Blind, Frans Hoek et Henk Fraser dans les rôles d'adjoints. Il a signé jusqu'en 2022 avec la Coupe du monde en ligne de mire.