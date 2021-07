Pays-Bas : les joueurs ne veulent pas du retour de Louis van Gaal

Éliminés par la République Tchèque (2-0) en huitième de finale de l’Euro 2020, les Pays-Bas n’ont pas répondu aux attentes placées en eux. Une désillusion dont a fait les frais Frank de Boer, licencié quelques jours après cette défaite. La fédération néerlandaise (KNVB) est donc à la recherche d'un nouveau sélectionneur, et c’est Louis van Gaal (69 ans) qui pourrait faire son retour à la tête des Oranjes.

La suite après cette publicité

Après avoir dirigé la sélection de 2000 à 2001 et entre 2012 et 2014, ce serait donc sa troisième expérience sur le banc des Pays-Bas. Mais tout le monde ne voit pas forcément d’un très bon œil cette possibilité. AS indique que plusieurs joueurs ont manifesté leur mécontentement, notamment Virgil van Dijk et Georginio Wijnaldum, qui auraient préféré que l'ancien entraîneur adjoint de Chelsea Henk ten Cate prenne la relève. Un souhait semble-t-il ignoré par la Fédération néerlandaise.