Pays-Bas : Louis van Gaal sélectionneur pour la troisième fois de sa carrière ?

De retour dans un tournoi majeur cet été, les Pays-Bas n'ont pas réussi à aller loin lors de cet Euro 2020. Car en huitièmes de finale, les Oranjes ont été sortis par la République tchèque (0-2). Une véritable désillusion qui a scellé le sort de Frank de Boer (51 ans), licencié quelques jours après la confrontation. La Fédération néerlandaise (KNVB) est donc à la recherche d'un nouveau sélectionneur et un certain Louis van Gaal est ciblé. D'après les informations du Telegraaf, les directeurs du football de la KNVB sont partis au Portugal pour échanger avec le technicien âgé de 69 ans qui avait pourtant annoncé sa retraite d'entraîneur en 2019.

«S'ils viennent, j'y réfléchirai parce que le poste de sélectionneur est très important pour le développement et l'innovation du football dans le pays. On m'a proposé le poste une deuxième fois et c'était plus qu'un honneur. Qu'on me le propose une troisième fois serait incroyable. Dans ce cas, je devrai y réfléchir, même si je suis à la retraite», a-t-il déclaré à L'Equipe. Si jamais Van Gaal accepte de revenir sur le banc des Pays-Bas, il y vivrait sa troisième expérience puisqu'il a déjà dirigé la sélection de 2000 à 2001 et entre 2012 et 2014.