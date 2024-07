Angers a contacté Laval pour Amin Cherni

Sous contrat jusqu’en juin 2025 et grand artisan de la belle saison du Stade Lavallois, septième de Ligue 2 lors de l’exercice 2023-2024, Amin Cherni (22 ans) attise logiquement les convoitises en ce début de mercato estival. Dernièrement, le Real Valladolid et l’Espanyol s’étaient ainsi positionnés sur l’arrière gauche des Tango mais les deux écuries espagnoles ne devraient pas aller plus loin dans ce dossier, notamment en raison du montant de l’opération. Pour autant, l’international tunisien continue de faire des envieux.

Selon nos dernières informations, celui qui a inscrit 5 buts en 40 matches toutes compétitions confondues la saison passée se retrouve dans le viseur d’un club de Ligue 1. En effet, Angers, fraîchement promu dans l’élite du football français, a contacté Laval pour étudier la faisabilité de l’opération. Séduit par le profil du joueur formé au Paris FC, le SCO - qui a pu apprécier les qualités du principal concerné lors du dernier exercice - pourrait ainsi rapidement passer à l’action. De son côté, Cherni est lui bien décidé à franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Affaire à suivre…