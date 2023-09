RB Leipzig - Bayern Munich : les compositions sont là

La 6e journée de Bundesliga offre un sacré duel au sommet. Le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du RB Leipzig. A domicile, les Saxons de Marco Rose s’articulent dans un 4-4-2 où Janis Blaswich occupe les cages avec Benjamin Henrichs, Mohamed Simakan, Castello Lukeba et David Raum devant lui. Xaver Schlager et Kevin Kampl composent le double pivot avec Xavi Simons et Emil Forsberg un cran plus haut. Enfin, Yussuf Poulsen et Loïs Openda sont associés en attaque.

Le Rekordmeister de Thomas Tuchel s’articule dans un 4-2-3-1 avec Sven Ulreich comme dernier rempart derrière Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae et Alphonso Davies. Joshua Kimmich est placé en sentinelle auprès de Leon Goretzka. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Kingsley Coman.

Les compositions

RB Leipzig : Blaswich - Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum - Simons, Schlager, Kampl, Forsberg - Poulsen, Openda

Bayern Munich : Ulreich - Laimer, Upamecano, Min-jae, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Kane