Ukraine-Espagne : les compositions probables

La quatrième journée de la Ligue des Nations débute ce soir avec dans la Ligue A un beau duel entre l'Ukraine et l'Espagne à Kiev. Il s'agit pour les locaux de leur dernière chance d'espérer encore décrocher la première place du groupe devant la Roja et l'Allemagne. Pour cela, il faudra faire beaucoup mieux qu'au match aller dans la péninsule ibérique. En effet, les Ukrainiens s'étaient lourdement inclinés 0-4 et se retrouvent désormais à 4 points de l'Espagne avant ce match.

Pour laver l'affront, Andrei Shevchenko, le sélectionneur ukrainien, devrait se présenter en 4-2-1-3 ce soir à Kiev, selon As. Yarmolenko, Yaremchuk et Marlos auront pour mission de battre la défense espagnole, emmenée par Sergio Ramos bien sûr et David De Gea dans les buts. Toujours selon le quotidien espagnol, Luis Enrique devrait aligner un 4-3-3 avec un trio Ferran Torres-Rodrigo Moreno-Ansu Fati devant. De la jeunesse et de la fougue du côté de la Roja !