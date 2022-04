LdC (F) : le but gag de l'OL face au PSG

Ce dimanche soir, l'OL et le PSG s'affrontent lors des demi-finales aller de la Ligue des champions féminine. Et dans un match assez animé, l'OL a inscrit un but totalement gag en profitant de nombreuses maladresses de la défense parisienne.

Sur un ballon pourtant anodin qui revenait tranquillement vers Barbora Votikova, la gardienne ne communiquait pas avec sa coéquipière, ce qui entrainait une situation totalement improbable sur sa ligne de but. Une situation dont a évidemment profité Catarina Macario qui avait déjà trouvé le chemin des filets dans ce match.