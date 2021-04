Bayern-PSG : la réaction à chaud de Julian Draxler

Titulaire surprise pour ce quart de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich (2-3), Julian Draxler a savouré la victoire de son Paris SG au micro de RMC Sport.

«Je crois le résultat est très bien pour nous. On a gagné ici, ce n'est pas facile. Mais on a souffert aujourd'hui, on a travaillé tous ensemble. Tout le monde a couru, c'était important. On connaît la qualité du Bayern. On est très content aujourd'hui, on sait que c'était que le premier match et on va continuer à travailler en attendant le match retour», a lancé l'Allemand.