Rennes fonce sur un international brésilien

Frederic Massara n’aura pas de congé cet été. Nommé directeur sportif du Stade Rennais au mois de juin, après des expériences cumulées à la Roma ou encore à l’AC Milan, le dirigeant italien continue de faire jouer son réseau tentaculaire. Depuis son arrivée, le club breton a ainsi vendu - et surtout bien vendu - pour plus de 75 millions d’euros, notamment grâce aux départs d’Enzo Le Fée, Martin Terrier, Jeanuël Belocian, Matthis Abline ou encore Guela Doué (en attentant Désiré?).

Dans le sens des arrivées, le mercato breton prenait jusqu’ici des accents nordiques avec les arrivées de l’international finlandais Glen Kamara, recruté pour 10 millions d’euros de Leeds, du Danois Albert Grønbæk, débauché de Bodo Glimt pour 15 millions d’euros, et enfin du Norvégien Leo Ostigard, arrivé de Naples pour 7 millions. Mais de toute évidence, Massara semble également explorer de l’autre côté de l’Atlantique. Ces derniers jours, nous vous révélions ainsi l’activation de la piste Wesley Gassova (Corinthians), nouvelle sensation brésilienne aussi ciblée en Angleterre. Mais ce mercredi, Globo Esporte fait état d’un intérêt rennais pour un autre Brésilien…

Une offre de plus de 14 millions d’euros pour Fabricio Bruno

Selon le média brésilien, Rennes aurait avancé ses pions dans le dossier depuis la semaine dernière. En quête d’un défenseur central, à l’heure où Warmed Omari, Arthur Theate ou Christopher Wooh restent courtisés sur le marché, les Rouge et Noir auraient formulé une offre pour acquérir 90% des droits de Fabricio Bruno. GE va plus loin et affirme que Rennes aurait déjà formulé une proposition à hauteur de 14,5 millions d’euros (13,5 millions d’euros plus 1 million de bonus) pour le joueur de 28 ans, qui se verrait offrir un contrat de 4 ans (il est lié jusqu’en 2028 à Flamengo).

Courtisé en Europe, notamment par West Ham qu’il avait rejeté ces derniers mois, Fabricio Bruno sort d’une belle saison avec le club carioca (33 matches, 1 but), où il a été le deuxième joueur de champ le plus utilisé par l’ancien sélectionneur du Brésil, Tite (2900 minutes de jeu). D’ailleurs, ses belles performances en club lui ont permis d’étrenner son nouveau statut d’international brésilien au mois de mars, où il avait joué l’intégralité des rencontres face à l’Angleterre, puis l’Espagne.