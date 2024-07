La Ligue 1 s’arrache le phénomène brésilien Wesley Gassova !

Depuis toujours, la Ligue 1 entretient une vraie filiation avec le Brésil. Nombreux sont les offensifs auriverdes à avoir évolué et brillé en France depuis une trentaine d’années, de Ronaldinho à Sonny Anderson en passant par Juninho, Wendel, Malcom ou encore Neymar. C’est moins le cas aujourd’hui où les virevoltants Brésiliens se font plus rares, même si Strasbourg via Chelsea, a pu donner sa chance à Ângelo Gabriel. Mais cela pourrait rapidement changer puisqu’un jeune et prometteur ailier brésilien a des chances de débarquer en France dans les prochaines semaines.

Comparé à Kylian Mbappé au Brésil

Selon nos informations, Wesley Gassova serait très intéressé à l’idée de découvrir le Championnat de France. Considéré comme l’un des plus grands dribbleurs du Brésil (il tente plus de 10 dribbles par match et en réussit en moyenne 60 % selon Datascout), cet ailier percutant (il joue à gauche, mais est droitier), d’un mètre 80, fort en un contre un, excellent centreur, et qui dispose d’une sacrée marge de progression, est comparé au pays de la Samba, toutes proportions gardées, à un certain Kylian Mbappé, notamment pour ses chevauchées balle au pied, sa capacité à accélérer et à faire des différences. Son but marqué face à Fluminense le 28 avril dernier en est le parfait exemple.

Malgré la saison calamiteuse des Corinthians, Wesley crève l’écran et se trouve aujourd’hui aux portes de la Seleção. Présent dans une liste élargie pour la Copa America, il devrait être intégré en Équipe du Brésil à la rentrée lors des matches de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Des qualités et un profil qui font de Wesley un joueur très convoité, d’autant que les Corinthians, au fond du classement de la Serie A brésilienne, sont prêts à le vendre pour récupérer un gros chèque. Si Chelsea et West Ham ont déjà fait une offre au club brésilien, que le Napoli et le FC Porto sont intéressés, le joueur et son entourage envisagent plutôt de rejoindre la Ligue 1 afin de franchir un premier palier avant d’aller voir plus haut (Premier League notamment).

Plusieurs clubs de Ligue 1 dont Nice sont sur les rangs

Selon nos informations, Nice, par l’intermédiaire de Florent Ghisolfi, suit avec intérêt depuis plusieurs semaines le joueur, et n’a pas perdu le contact malgré le départ de son directeur sportif à la Roma. D’autres clubs français de haut de tableau de L1 ont clairement pris la température ces derniers jours quant à la faisabilité d’un deal estimé aujourd’hui à une vingtaine de millions d’euros. Nul doute que la résolution de l’épineuse problématique des droits TV devrait permettre aux clubs français d’en savoir plus sur leur capacité financière, et sur leur marge de manœuvre pour un dossier de ce type.

Quant à ce talent brut de 19 ans, qui totalise déjà plus d’une soixantaine de matches pro (Serie A, Copa Sudamericana, Copa Libertadores), il attend patiemment son probable départ vers l’Europe et continue d’emmagasiner du temps de jeu dans un club emblématique du Brésil, l’un des plus populaires, et au sein duquel la pression est permanente… Encore plus à l’heure où les résultats de l’ancien club de Carlos Tevez et de Ronaldo sont catastrophiques…