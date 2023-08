Comment le Real Madrid va utiliser l’argent réservé à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C’est le dossier qui a animé l’été ; en France, en Espagne, et dans le reste du monde. Kylian Mbappé ne devrait finalement pas rejoindre le Real Madrid cet été, sauf retournement de situation complètement inattendu. Le Français souhaite honorer sa dernière année de contrat du côté du PSG, et ira éventuellement à Madrid dans un an, libre de tout contrat.

Mais le Real Madrid, qui a toujours fait filtrer qu’il allait attendre 2024, avait tout de même un petit espoir de le voir arriver à Madrid cet été. Les Merengues attendaient un signe du Bondynois pour passer à l’attaque, face à un PSG qui est un peu dos au mur dans ce dossier. Mais cet appel de phare de Kylian Mbappé n’est pas venu, et ne viendra pas d’ici vendredi soir.

Comme l’explique Defensa Central, les Madrilènes avaient tout de même mis un petit pactole de côté, au cas où. Une somme qui ne sera a priori pas nécessaire l’an prochain dans le cas où les Madrilènes voudraient encore passer à l’attaque, puisque le joueur arriverait libre, et il ne faudra que lui garantir une prime à la signature qui restera bien inférieure à ce qu’aurait coûté un transfert cet été. Le média pro-Madrid parle d’un total de 250 millions d’euros économisés, comprenant le prix du transfert, l’année de contrat, diverses primes et autres bonus.

Cet argent sera utilisé l’été prochain pour essayer d’enrôler deux grands joueurs, dans le cas où Mbappé venait à prolonger à Paris ou à signer ailleurs. Le premier, Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern, pisté par les Merengues depuis un moment déjà. Le deuxième, Erling Haaland, qu’on ne présente plus, et qui aura une clause libératoire de 200 millions d’euros dans un an. Du joli monde…