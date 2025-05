La FFF réfléchit à instaurer des play-offs pour désigner le vainqueur de la Ligue 1

Le football français va se réinventer ces prochains mois. Philippe Diallo a présenté diverses réformes ce lundi, dans la continuité du travail réalisé par les sénateurs Laurent Lafon et Michel Savin. Le président de la FFF a par exemple annoncé la mort prochaine de la LFP pour la création d’une société commerciale dominée par les clubs et quelques changements de compétences également. Outre les instances et la structure globale, la formule du championnat de France pourrait faire partie des réformes plus vastes, elle qui est déjà passée de 20 à 18 clubs. Un groupe de travail mené par Damien Comolli étudie cela.

D’après les informations de L’Equipe, il est question de rendre plus attractive une compétition dominée depuis plus d’une décennie par le PSG. L’une des pistes envisagées est l’instauration de play-offs une fois la phase de championnat terminée, comme c’est le cas en rugby par exemple. La saison régulière permettrait d’attribuer les places en coupes d’Europe et de relégables mais il faudrait passer par une phase finale entre les 4 premiers pour désigner le champion par le biais de demi-finales et d’une finale. Il s’agit pour le moment d’une idée parmi d’autres mais elle a trouvé un certain écho favorable auprès d’acteurs du foot. Pas certain que le PSG puisse en dire autant, surtout qu’il y aura des problématiques de calendrier à résoudre. Le retour de la Coupe de la Ligue, sujet déjà évoqué ces derniers mois, est également une piste de réflexion.