Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 réclament le retour de la Coupe de la Ligue !

Depuis 2020, la Coupe de la Ligue n’est plus. Dans une volonté d’alléger le calendrier et peinant à trouver un diffuseur pour cette compétition en perte de vitesse depuis de longues années, les dirigeants français avaient décidé de supprimer cette compétition. Désormais, seule la Coupe de France existe pour combler certaines semaines de compétition. Mais la situation d’antan pourrait rapidement revenir sur le devant de la scène. En effet, à en croire les informations de L’Équipe, le retour de la Coupe de la Ligue est d’actualité.

En effet, selon nos confrères, le retour de cette compétition est même souhaité par plusieurs dirigeants de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, qui voient en ce retour un moyen de générer plus de revenus et d’apporter encore plus de compétitivité en France. Le calendrier n’en serait pas plus impacté qu’à l’époque depuis que les championnats professionnels sont passés à 18 clubs en France.

Une Coupe de la Ligue revisitée avec des clubs de Ligue 3

Selon ces mêmes informations, le sujet a été évoqué par plusieurs dirigeants en début de saison. Cette idée a été relancée ces dernières semaines par plusieurs dirigeants parmi lesquels Marc Keller (Strasbourg), Laurent Prud’homme (Lyon), Waldemar Kita (Nantes), Pascal Robert (Brest) et Arnaud Pouille (Rennes). Néanmoins, malgré les avancées positives de cette possibilité, elle n’a pas été développée en tant que priorité en attendant l’élection présidentielle de la FFF et la possible réforme de la Coupe de France.

Pour cette nouvelle Coupe de la Ligue, l’idée serait de développer un premier tour plus territorial et d’intégrer un certain nombre de jeunes joueurs à la feuille de matches. Pour finir, cette compétition va être jouée avec les clubs de Ligue 3. Autrement réservée aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, la nouvelle Coupe de la Ligue viendra donc matérialiser l’aspect professionnel de cette Ligue 3 qui va voir le jour à partir de la saison 2026-2027. Bref, ça s’agite en coulisses chez les dirigeants du football français pour revisiter les compétitions existantes et cela devrait être bénéfique pour le retour d’une Coupe de la Ligue visiblement attendue par beaucoup d’acteurs dans l’Hexagone.