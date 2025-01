Comment les clubs de MLS réagissent aux immenses incendies de Los Angeles

La cité des anges brûle. Depuis mardi, Los Angeles fait face à des incendies dévastateurs qui ont causé la mort de seize personnes, détruit plus de 12 000 bâtiments et réduit en cendres plus de 15 000 hectares. Selon la Wildfire Alliance, il s’agit des incendies les plus destructeurs de l’histoire de la région, forçant l’évacuation de centaines de milliers d’habitants. Le président Joe Biden a comparé la situation à «une scène de guerre, avec des bombardements».

La progression rapide des flammes a touché de nouvelles zones, notamment Pacific Palisades, où des consignes d’évacuation ont été émises. Malgré les efforts des pompiers, des lieux emblématiques comme le Getty Center sont aujourd’hui menacés. Les sportifs étasuniens, nombreux dans la zone, n’ont pas été épargnés par les flammes. Carlos Vela, attaquant mexicain du Los Angeles FC, a ainsi vu sa maison à Malibu réduite en cendres. Sur Instagram, son épouse Saioa Cañibano a rassuré sur leur sécurité, tout en exprimant sa tristesse face à la destruction de leur domicile. «Nous sommes encore sous le choc. Merci pour vos messages, nous sommes en sécurité», a-t-elle écrit, accompagnant son message d’une vidéo de leur maison en flammes. D’autres sportifs ont également été touchés, comme Ali Riley, capitaine d’Angel City FC, club féminin de première division, qui a, elle aussi, perdu sa maison.

La solidarité s’organise dans les clubs de football

Face à cette tragédie, plusieurs clubs de football de la cité californienne, dont le LAFC et le LA Galaxy, se mobilisent pour apporter leur soutien aux victimes. En collaboration avec 15 organisations sportives locales, ces clubs ont lancé une initiative solidaire baptisée « LA Strong ». Une collection de produits dérivés, comprenant des t-shirts, est disponible à la vente sur Fanatics.com et les boutiques officielles des équipes. Tous les bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge américaine et à la Fondation des pompiers de Los Angeles, deux organisations jouant un rôle clé dans l’aide aux sinistrés et aux premiers intervenants.

Le LA Galaxy et le Dignity Health Sports Park ont également organisé une collecte de dons. Les habitants de la région sont invités par les clubs à déposer des articles essentiels, qui seront ensuite distribués par l’Anderson Munger YMCA Koreatown, un centre de ressources pour les familles impactées par les événements. Le LAFC et Angel City, qui jouent quant à eux au stade BMO, situé à l’est de l’incendie de Palisades et au sud-ouest de l’incendie d’Eaton, ne peuvent pour l’instant pas se projeter dans de tels projets sur ordre des autorités. Jeudi, Angel City a exhorté ses supporters à « rester vigilants et à suivre toutes les consignes de sécurité » et a remercié les pompiers et les premiers intervenants qui luttent pour contenir l’incendie et soigner les habitants touchés.

Des impacts sur les prochains matchs ?

Les feux n’ont, pour l’heure, pas eu d’impact sur la tenue du championnat, la MLS ne reprenant qu’en février prochain. Toutefois plusieurs stages de la sélection américaine ont dû être reportés. La fédération a décidé de déplacer le camp d’entraînement, prévu en janvier, pour la sélection nationale féminine et l’équipe U-23 de Los Angeles à l’Inter Miami Training Center de Fort Lauderdale, en Floride. Le stage, initialement programmé du 14 au 21 janvier au Dignity Health Sports Park de Los Angeles, se déroulera finalement du 17 au 23 janvier en raison de l’extension des incendies selon plusieurs médias américains.

« La sécurité de nos joueurs et de notre personnel est toujours notre priorité absolue, et avec les incendies qui courent encore, de nombreuses régions en état d’urgence, et la qualité de l’air la semaine prochaine inconnue, nous avons pris la décision de déplacer les camps », a expliqué le directeur technique de la Fédération américaine de football, Matt Crocker. Avant d’ajouter : « Nos pensées vont à toutes les personnes touchées en Californie du Sud et notre sincère gratitude va à tous les premiers intervenants et aux bénévoles qui ont aidé à surmonter cette tragédie. »

Les incendies dévastateurs de Los Angeles menacent en outre d’autres évènements sportifs dans la région, et même désormais les préparatifs des Jeux olympiques de 2028. «Les brasiers constituent dorénavant une menace bien réelle pour les troisièmes Jeux olympiques d’été de la ville en 2028, car les flammes continuent de s’approcher de nombreux sites», avertit ainsi le New York Post. Les flammes se rapprochent de sites clés comme le Riviera Country Club à Pacific Palisades et le campus de l’UCLA, qui accueillera les villages olympiques. Le journal Le Monde, note finalement que «la catastrophe en cours dans la mégapole californienne rappelle à quel point la région est vulnérable face au dérèglement climatique. La situation relance le débat sur la capacité de la ville à préparer et à accueillir sereinement les Jeux dans trois ans».