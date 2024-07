Le président de Benfica confirme une offre du PSG pour João Neves

Ce n’est une nouvelle pour personne : le Paris Saint-Germain souhaite attirer dans ses rangs João Neves, milieu de terrain de 19 ans du Benfica Lisbonne. Président du club lisboète, Rui Costa s’est exprimé, ce samedi, sur les négociations autour de l’international portugais (9 sélections). « Je n’ai jamais dit que João Neves ne partirait qu’en cas de paiement de sa clause. Je ne vais pas cacher, en revanche, le fait qu’il y a une offre sur la table, a notamment expliqué l’ancien milieu de terrain offensif au média portugais A Bola.

« On en parle tous les jours. Je ne vais pas parler de l’état d’avancement de cette proposition. Il y a une proposition sur la table qui est en train d’être évaluée, qui est en train d’être discutée, mais pour le moment, João Neves est toujours un joueur de Benfica. Je réalise même que les membres de Benfica veulent savoir quel est le destin ou non de l’équipe première avec ou sans lui, mais pour le moment, il y a une négociation en cours, comme il y a avec d’autres joueurs, et donc, permettez-moi de me réserver, pour le moment, de gérer les choses pour ce qui est le mieux pour Benfica. » Comme nous vous l’avons révélé, ce vendredi le joueur se rapproche de plus en plus de Paris.