Moritz Jenz rejoint le FC Lorient

Le FC Lorient vient d'annoncer ce lundi l'arrivée d'une nouvelle recrue, à quelques heures de la fin du mercato. Le défenseur central allemand, Moritz Jenz (22 ans), s'est engagé avec les Merlus pour les 5 prochaines saisons (jusqu’en juin 2026), après avoir passé une saison à Lausanne Sports, en Suisse.

«Je suis fier d’arriver en Ligue 1, un des meilleurs championnats d’Europe, au sein d’une formation de qualité et de caractère. Je suis forcément impatient de porter mes nouvelles couleurs, de faire connaissance avec l’effectif et les supporters du club. Le discours des dirigeants et du coach, ambitieux et humble, m’a convaincu de rejoindre le FC Lorient, où j’espère contribuer à la performance de l’équipe», a expliqué le joueur formé à Fulham sur le site officiel du club breton.