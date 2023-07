PSG : le message d’adieu de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Christophe Galtier au PSG, la page est définitivement tournée. Après avoir trouvé un accord avec le club de la capitale, le technicien français a officiellement quitté ses fonctions. Remplacé par Luis Enrique sur le banc parisien, l’ancien coach des Aiglons s’est exprimé à la suite de son départ des Rouge et Bleu. Un long message de remerciement publié par le PSG sur son compte Twitter.

«A l’heure où vient de se tourner - et de s’ouvrir - une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire « merci » à l’issue de cette saison si intense. Merci à « mes » joueurs tout d’abord, qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique. Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien. Merci à l’équipe derrière l’équipe (intendance et organisation), si indispensable et dévouée. Merci au département médical, si précieux. Et surtout merci au Président Nasser al-Khelaifi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles. Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique».

À lire

PSG : Doha veut Ousmane Dembélé en cas de départ de Mbappé