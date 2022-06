L'AS Saint-Etienne quitte Le Coq Sportif pour Hummel

Après six ans de partenariat et deux décennies en cumulé, l'ASSE quitte Le Coq Sportif pour l'équipementier danois Hummel.

C'est une fin de cycle pour l'AS Saint-Etienne et Le Coq Sportif. Quelques semaines après la relégation en Ligue 2 et l'annonce de la vente du club, les Verts devront également changer d'équipementier, puisque LCS, avec qui ils avaient signé un partenariat lors de la saison 2015/2016, d'ailleurs renouvelé en 2020.

En effet, c'est la marque danoise Hummel qui prend le relais, pour sa deuxième apparition dans l'Hexagone après s'être occupé du Racing Club de Strasbourg entre 2007 et 2018. Le contrat de cinq saisons prendra à effet à partir du 1er juillet prochain, date à laquelle devrait également sortir le nouveau logo du club ainsi que son maillot pour la saison 2022/2023.

✍️ @hummel1923 devient l’équipementier officiel de l'#ASSE pour les cinq prochaines saisons ! 🙌



Rendez-vous le 1er juillet... 🆕💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 16, 2022

Un parfum d'Histoire

A l'annonce de cet accord, le PDG de l'équipementier allemand a tenu à souligner l'aspect historique du club du Forez : «avec dix titres de Ligue 1 à son actif, Saint-Étienne est un des clubs historiques du football français, et nous sommes incroyablement fiers d’annoncer ce nouveau partenariat et d’étendre notre présence dans le football européen. L’AS Saint-Étienne a une identité et un caractère uniques, et en même temps c’est un club dont l’histoire glorieuse lui permet de rester l’une des équipes les mieux soutenues de France avec des milliers de fans passionnés.»

Avec la rétrogradation de l'ASSE en L2 la saison prochaine, le président Jean-François Soucasse espère que cette signature sera également synonyme d'un nouveau chapitre : «nous tenons à remercier hummel d’avoir choisi l’AS Saint-Étienne pour son retour dans le football français. Il est évident que nous partageons une longue liste de valeurs et de convictions, et en tant que marque bien établie dans le monde du football, hummel utilisera toute son expertise pour donner vie à tout cela à travers des maillots uniques et des gammes exceptionnelles de produits dérivés.»