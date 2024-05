Atalanta-OM : Faris Moumbagna plus confiant que jamais

Renversant et buteur face à Benfica lors du tour précédent, Faris Moumbagna tentera de rééditer l’exploit ce jeudi, en demi-finale de Ligue Europa face à l’Atalanta. Dans un entretien accordé au Dauphiné cette semaine, l’international camerounais s’est exprimé sur cette rencontre capitale, qu’il dit aborder avec «confiance».

« Nous sommes confiants. On sait qu’on va aller montrer quelque chose là-bas. C’est une demi-finale retour, on va faire preuve de caractère, a insisté l’attaquant de 23 ans. Il n’y a plus rien à perdre et tout à gagner. On va aller jouer notre football. Comme je le dis toujours, le résultat est à la fin des 90 minutes. »