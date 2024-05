Liga : Girona fait face à de grosses galères !

C’est la sensation de la saison en Espagne. Pendant une bonne partie de l’exercice, Girona a même semblé pouvoir tenir tête au Real Madrid dans la course pour le titre, avant de lâcher prise. Solides deuxièmes à quatre journées de la fin, les hommes de Michel sont déjà assurés de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions, pour la première fois de l’histoire du club. Une sacrée performance rendue possible par les qualités tactiques excellentes du coach espagnol, dont l’équipe a marqué 73 buts en Liga pour l’instant, un de moins que le Real Madrid seulement.

Bien sûr, il a été très bien aidé par des joueurs comme Aleix Garcia, Savinho ou Artem Dovbyk, actuel meilleur buteur du championnat espagnol. Clairement, les fans du club ont de quoi faire la fête. Dans les bureaux en revanche, après la célébration du week-end, on est déjà au boulot et on risque d’avoir peu de temps pour profiter de la plage et du beau temps de la côte catalane cet été. Effectivement, il y a plusieurs dossiers chauds, à commencer par le stade qui sera utilisé pour la Ligue des Champions. Montilivi, l’arène qui accueille les Catalans, n’est pour l’instant pas aux normes de l’UEFA pour accueillir des rencontres de Ligue des Champions.

Un mercato redouté

Si le club veut travailler rapidement pour réaliser les travaux nécessaires, l’état-major est obligé de songer à une délocalisation des matchs. Tout indique que Girona pourrait jouer ses rencontres chez les voisins de Barcelone, dans le Stad Olympique de Montjuic où joue le Barça cette saison, ou à Cornellà, où joue l’autre club de la capitale catalane, l’Espanyol. Une perspective intéressante sur le plan financier, puisque ces stades pourraient accueillir bien plus de spectateurs qu’un Montilivi qui sera limité à, environ, 10.000 fans, notamment parce que l’UEFA interdit les tribunes démontables. Mais chez les supporters, on veut jouer à Montilivi, où seul le Real Madrid a réussi à s’imposer cette saison. Michel, le coach, a aussi confirmé vouloir jouer dans son stade habituel quitte à devoir s’asseoir sur des entrées d’argent non-négligeables.

Puis, l’équipe va aussi être victime de son succès, et bon nombre de gros clubs européens vont tenter de faire leurs courses estivales dans l’effectif. Aleix Garcia, le playmaker, est ainsi suivi par le Bayer Leverkusen, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, rien que ça. Miguel Gutierrez, latéral gauche très prometteur, a aussi la cote en Angleterre, en Allemagne, et il se dit même que le Real Madrid pourrait le rapatrier. Manchester City pourrait compter sur Savinho l’an prochain, alors que Dovbyk va aussi être l’objet d’offres juteuses. Le Barça devrait lui conserver Eric Garcia, qui était prêté cette saison, et Iván Martín, milieu de terrain titulaire, voudrait partir vers l’Athletic. Autant dire qu’il faudra avoir les reins solides pour espérer conserver tout ce beau monde…