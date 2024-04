Auxerre : l’anecdote folle de Guy Roux avec des arbitres corrompus

A 85 ans, Guy Roux continue d’animer les débats dans le football français. Souvent présent sur les plateaux télé, il continue de surveiller de près l’évolution du football. Dans une interview accordée à nos confrères du Figaro, il est revenu sur le quart de finale perdue par son équipe contre le CSKA de la Coupe de l’UEFA (défaite 4-0 en Russie, victoire 2-0 à Auxerre en 2005) : «Oui, ne pas avoir gagné la Coupe d’Europe. On a été volé en quart de finale de la Coupe de l’UEFA par les Russes du CSKA Moscou. L’arbitre était acheté. Au match retour, je vais vous raconter une anecdote qui pourrait nous valoir la prison (sourire). Après le match aller, j’avais des suspicions et j’ai demandé à un gars de chez nous d’aller fouiller les sacs des arbitres pendant le match. Il revient me voir, blême, et me dit: "Il y a des montres superbes avec des rubis"», a déclaré le mythique entraîneur de l’AJ Auxerre.

Dans la suite de l’entretien, la légende du football français a poursuivi en expliquant les regrets de n’avoir jamais raconté cette histoire plus tôt : «J’avais dix minutes pour prendre la bonne décision. Six mois avant ce match, j’avais décidé d’arrêter avec Auxerre, personne ne le savait. Si je décide d’appeler les flics et les instances, on les dénonce, je vais faire virer les quatre arbitres allemands et moi, je serai le gars à l’origine de ce scandale, mais pas la personne qui a fait 894 matchs de Ligue 1 et porté l’AJA en Europe. Je n’ai pas pris la bonne solution. Je n’ai rien dit. Et j’ai été encore plus imbécile en ne piquant pas les montres (rires)», a conclu Guy Roux. Après la colère et la frustration, place à l’humour.