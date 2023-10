Barça : les révélations croustillantes de Robert Lewandowski sur Jürgen Klopp

Interrogé par TPTFootball sur sa relation avec Jürgen Klopp, qu’il a côtoyé lors de son passage au Borussia Dortmund, Robert Lewandowski est revenu sur ce lien si particulier avec le coach allemand. «Jürgen n’était pas seulement une figure paternelle pour moi. En tant qu’entraîneur, il était comme un "mauvais" professeur. Et je dis cela dans le meilleur sens du terme. Laisse-moi expliquer. Pensez à vous quand vous étiez à l’école. De quel professeur vous souvenez-vous le plus ? Pas celui qui vous a rendu la vie facile et qui n’a jamais rien attendu de vous. Non non non. Vous vous souvenez du mauvais professeur, celui qui était strict avec vous. Celui qui vous a mis la pression et qui a tout fait pour tirer le meilleur de vous. C’est le professeur qui t’a rendu meilleur, n’est-ce pas ? Et Jürgen était comme ça.»

Et d’ajouter : «il n’était pas content de te laisser être un étudiant B. Jürgen voulait des étudiants A+. Il ne le voulait pas pour lui. Il le voulait pour toi. Il m’a tellement appris. Quand je suis arrivé à Dortmund, je voulais tout faire vite : une passe forte, une seule touche. Jürgen m’a conseillé de me calmer – de prendre deux touches si nécessaire. C’était totalement contre ma nature, mais j’ai marqué plus de buts. Une fois que j’ai compris cela, il m’a mis au défi d’accélérer à nouveau. Une touche. But. Il m’a ralenti pour mieux accélérer. Ça semble simple, mais c’était vraiment génial». L’intéressé appréciera forcément cette sortie médiatique…