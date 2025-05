Liverpool : Arne Slot réagit au départ de Trent Alexander-Arnold

Ce lundi, Trent Alexander-Arnold a annoncé son départ de Liverpool. Évoluant avec le groupe pro depuis 2016, l’Anglais devrait rejoindre le Real Madrid, où il est annoncé depuis des mois. Alors que les Reds, déjà champions, affrontent Arsenal ce dimanche en Premier League, Arne Slot a confié sa tristesse de voir son latéral droit plier bagage, ne se voulant toutefois pas fataliste : « je pense que, comme tout le monde qui aime Liverpool et qui est fan de Liverpool, nous sommes déçus de son départ, car non seulement une bonne personne quitte le club, mais aussi un très, très bon arrière latéral nous quitte. L’expérience que j’ai – et, d’ailleurs, ce club aussi – c’est que si un très bon joueur part, le prochain très bon joueur se lèvera, et c’est probablement ce qui va se passer à nouveau maintenant. »

Malheureusement pour TAA, cette annonce de départ a provoqué la colère de nombreux fans du club. Formé à Anfield et véritable concentré de rouge, le joueur de 26 ans quittera l’écurie sans lui rapporter un centime, puisque son contrat expire en juin prochain. Face à cette situation, Arne Slot a tenté d’apaiser les esprits : « non, que les gens aient une opinion sur nous – que ce soit Trent ou moi, ou quelqu’un d’autre qui travaille dans ce secteur – ce n’est nouveau pour personne. Probablement que c’est un peu plus pour lui maintenant que ce à quoi il est habitué et peut-être un peu plus négatif que ce à quoi il est habitué. Mais je ne suis pas tout cela. Je ne suis pas ici pour dire aux fans comment ils doivent réagir. Je vais voir Trent dans un moment et les garçons ont eu quelques jours de congé aussi, alors j’attendrai de voir comment il se sent après avoir annoncé qu’il allait quitter le club. Je lui ai parlé sur WhatsApp. Mais attendons de voir. » Il faudra très probablement se tourner vers le Bernabéu pour désormais voir évoluer le champion d’Angleterre.