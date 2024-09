Italie : qui est Marco Brescianini, la nouvelle trouvaille de Gian Piero Gasperini ?

Place à la première trêve internationale de la saison. Après un Euro 2024 difficile marqué par cette élimination en 8es de finale contre la Suisse, l’Italie, qui avait réussi à sortir du groupe de la mort composé de l’Espagne, la Croatie et l’Albanie grâce à un but à la 90+8e de Mattia Zaccagni lors de la dernière journée des phases de groupes, retourne au turbin avec deux rencontres prévues dans cette Ligue des Nations : face à la France au Parc des Princes et contre Israël au Bozsik Aréna de Budapest. Pour cette trêve internationale, Luciano Spalletti a convoqué une liste de 23 joueurs avec l’intégration de certains nouveaux. On retrouve ainsi Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Naples), Guglielmo Vicario (Tottenham) aux cages. Alessandro Bastoni (Inter Milan), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Naples), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Federico Dimarco (Inter Milan), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham) en défense. Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter Milan), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle) au milieu. Et Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Naples), Mateo Retegui (Atalanta) et Mattia Zaccagni (Lazio Rome) en attaque.

La suite après cette publicité

C’est la présence de Marco Brescianini (Atalanta) qui a été au centre des projecteurs au moment de l’annonce. L’homme en forme de la Dea n’a aucune sélection chez les Espoirs et n’a qu’un cap chez l’Italie U21 qui date de 2021 : «félicitations à eux vraiment. Ce sont deux joueurs de Serie A que je connais très bien et l’inclusion a été facile, grâce à eux. Il y a aussi une équipe qui les aide et les met en mesure de faire de leur mieux». C’est ainsi que l’entraîneur Gian Piero Gasperini avait décrit le début de saison de ses deux recrues, Mateo Retegui mais surtout Marco Brescianini. Prêté avec option d’achat (qui pourrait devenir une obligation sous certaines conditions), le milieu italien fait le bonheur de l’Atalanta sur ce début de saison avec notamment un doublé inscrit dès la première journée de Serie A. Moteur de l’entrejeu offensif de la Dea aux côtés de Lazar Samardžić, Brescianini est en train de devenir un élément fondamental de l’attaque bergamasque au même titre qu’Ederson, Charles De Ketelaere et Mario Pašalić. Pourtant inconnu du grand public il y a encore 2 ans, son intégration a été fulgurante au point de recevoir une belle récompense en ce début du mois de septembre.

À lire

France - Italie : Gigio Donnarumma évoque ses retrouvailles avec Kylian Mbappé

Une explosion soudaine déjà récompensée

Interrogé en conférence de presse mardi, le nouveau chouchou du Gewiss Stadium revient sur ces derniers mois qui ont complètement modifié la trajectoire de sa carrière. En moins de 24 mois, celui qui fêtera sa première sélection dans cette trêve internationale est passé d’un joueur trimballé de prêt en prêt en Serie B (Virtus Entella, Consenza, Monza) à un nouveau cadre d’une des plus grandes équipes de Serie A des dernières années : «j’ai fait une ascension assez progressive. D’une part, cela m’a aidé, mais d’un autre côté, en termes d’expérience sur les grandes scènes, il me manque quelque chose. Cependant, je pense que cet appel arrive au bon moment. Je pense que l’entraîneur a fait évaluer ma course, ma flexibilité et mon sérieux. J’ai fait une ascension assez progressive. D’une part, cela m’a aidé, mais d’un autre côté, en termes d’expérience sur les grandes scènes, il me manque quelque chose. Cependant, je pense que cette convocation arrive au bon moment», a déclaré Marco Brescianini.

La suite après cette publicité

Il a également eu du mal à cacher sa joie et sa fierté de rejoindre la Nazionale. Si la sélection nationale est toujours en transition, la Squadra Azzurra peut compter sur de nombreux éléments comme Brescianini pour renforcer le projet sportif : «c’est un rêve devenu réalité, peut-être qu’à ce jour, je ne m’en rends toujours pas compte et les sensations ont été immédiatement positives. Après le discours de l’entraîneur et de Buffon, j’ai immédiatement vu l’équipe désireuse de ne pas répéter les erreurs qu’elle avait commises. Maintenant, c’est à notre tour d’honorer ce maillot, nous allons tout donner. Nous avons également parlé avec Caleb (Okoli) l’année dernière de son passé à l’Atalanta, je crois que cet été surtout, il a recruté de nombreux footballeurs italiens et c’est un honneur pour moi. Je dois penser à l’équipe nationale, mais ensuite je veux aussi prouver que je mérite cette confiance. Nous avons tous vu à quel point elle est devenue une réalité ces dernières années», a précisé le milieu recruté par le club bergamasque.

Polyvalent, le joueur formé à l’AC Milan a décrit son style de jeu en affirmant pour s’installer durablement dans tous les systèmes, surtout après une saison à Frosinone sous Eusebio Di Francesco qui l’a utilisé dans divers rôles : «je pense que je peux jouer comme milieu de terrain ou dans un autre rôle au milieu de terrain. Mon rôle idéal est celui de milieu de terrain droit, même si l’année dernière, j’ai joué à tous les postes du milieu de terrain. Si nécessaire, je jouerai n’importe quel rôle. En affrontant à la France, nous devrons être très attentifs à leur force offensive. Et puis il faudra faire attention à leur physique, nous profiterons de ces journées pour adopter des stratégies pour gagner ce match», a détaillé le natif de Calcinate. Avec une trêve internationale particulière où Spalletti a rajeuni sa liste pour faire des expériences et des tests, Marco Brescianini a un coup à jouer.