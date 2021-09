RB Leizpig : les regrets de Christopher Nkunku malgré son triplé

Le RB Leipzig s'est défendu avec ses armes ce soir à l'Etihad Stadium mais a fini par s'incliner 6-3. Les Allemands ont tout de même marqué trois buts, tous inscrits par Christopher Nkunku. Après son triplé, le Français regrettait surtout les erreurs de son équipe qui ont fini par coûter cher.

« Chaque erreur se paie cash. On a fait pas mal d'erreurs individuelles. J'ai marqué trois buts, mais à chaque fois ils ont marqué juste derrière. Il fallait un peu plus de concentration. On connaît la qualité de Manchester City », expliquait l'ancien milieu de terrai du PG à beIN Sports.