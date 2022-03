Amical : l'Angleterre renverse une Suisse inefficace

Plus de quatre mois après un large succès face à l'Albanie (5-0), l'Angleterre retrouvait son mythique jardin londonien de Wembley à l'occasion d'un match amical contre la Suisse. Deux équipe assurées de visiter le Qatar à la fin de l'année. Gareth Southgate profitait de ce rendez-vous pour offrir à Marc Guéhi (Crystal Palace) et Kyle Walker-Peters (Southampton) leur première sélection, tous deux titulaires dans la défense du 5-2-3 emmené par le trio Foden-Kane-Mount. Face à eux, une formation helvétique venue mesurer ses progrès. Invaincue depuis la nomination de Murat Yakin au poste de sélectionneur (7 matches, 4 victoires, 3 nuls), la Suisse se présentait dans un 4-2-3-1 devenu classique. Impérial dans le but de Montpellier cette saison, Jonas Omlin célébrait sa troisième cape. Devant, le trio Ruben Vargas-Xherdan Shaqiri-Renato Steffen était chargé de soutenir Breel Embolo.

Quinze minutes. Le temps laissé aux spectateurs pour passer à la buvette et regagner leur siège. La première opportunité de cette confrontation venait du pied de Conor Gallagher. Le milieu de Chelsea - prêté à Crystal Palace - profitait d'un service d'Harry Kane pour enrouler pied gauche dans la surface. Widmer sauvait la Nati de la tête (15e) ! Wembley était ensuite plongé dans le silence. Malgré un hors jeu au départ de l'action, dissimulé derrière Ben White, Breel Embolo profitait d'un centre de Xherdan Shaqiri pour ajuster Jordan Pickford de la tête (0-1, 23e). Dans la foulée, le portier anglais détournait sur sa barre une reprise de Fabian Frei (25e). La Nati menait et contrôlait sereinement les maigres offensives anglaises. Kyle Walker-Peters trouvait le poteau, mais le passeur, Phil Foden, était hors jeu au départ de l'action (35e).

Shaw et Kane renversent une Suisse incapable de tuer le match

Touché au talon dans un duel avec l'attaquant de Manchester City, Silvan Widmer était contraint de quitter ses partenaires, remplacé par Kevin Mbabu (36e). Une nouvelle vague suisse venait se briser sur le but anglais. Le corner direct de Xhaqiri heurtait le premier poteau, Ricardo Rodriguez suivait et envoyait un missile détourné par Pickford, avant qu'Embolo ne manque le cadre d'un tir croisé (38e). Neuf tentatives à une en faveur de la Suisse après 40 minutes. Pas photo. Mais juste avant la pause, hold-up anglais. Profitant d'une mauvaise relance de Fabian Frei, Conor Gallagher récupérait le ballon et cherchait Mount dans la surface. Mieux placé et arrivé lancé, c'est Luke Shaw qui reprenait d'un missile du gauche qui ne laissait aucune chance à Jonas Omlin. Bien payé (1-1, 45e+1).

À la 52e minute, Jonas Omlin réalisait sa première intervention du match. Un arrêt du visage face à Kane. Dans la foulée, le bizut Marc Guehi ne cadrait pas sa tête-épaule sur corner (53e). A l'heure de jeu, revue d'effectifs. Gareth Southgate lançait Tyrick Mitchell, autre nouveau venu issu du Palace de Patrick Vieira. Le défenseur foulait la pelouse de Wembley en compagnie de Maguire, Sterling, Grealish et Rice. Murat Yakin envoyait Zeqiri, Zuber et Sow au charbon (62e). C'est l'entrant Steven Zuber qui à un quart d'heure de la fin contrait de la main dans sa surface le coup de tête de Marc Guehi, offrant l'opportunité à Harry Kane de donner l'avantage au Royaume, sur penalty (2-1, 78e). La fin de match voyait le contingent helvétique pousser sans mettre Jordan Pickford en danger. Jonas Omlin empêchait Conor Coady de donner un plus net avantage à l'Angleterre (90e).

Première défaite après huit matches pour la Suisse de Murat Yakin, qui affrontera le Kosovo, en amical, mardi. Le même jour, les Anglais recevront la Côte d'Ivoire, toujours à Wembley.

