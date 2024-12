Caen limoge Nicolas Seube

Ça lui pendait au nez, et c’était même devenu inévitable. Légende du Stade Malherbe de Caen avec qui il a disputé 520 matches entre 2001 et 2017, Nicolas Seube aura connu un parcours comme entraîneur beaucoup plus agité, enchaînant les sorties de route depuis le début de saison à la tête du club normand. Conséquence : Caen a officialisé son départ ce dimanche par le biais d’un communiqué.

«Après un an passé à la tête de l’équipe professionnelle, le Stade Malherbe Caen a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Nicolas Seube. Entraîneur depuis décembre dernier, le joueur le plus capé de l’histoire du SM Caen aura dirigé 44 rencontres sur le banc des "rouge et bleu". Le Stade Malherbe Caen remercie Nicolas Seube pour son engagement depuis plus de vingt ans et lui souhaite une bonne continuation dans sa carriere d’entraineur», indique le communiqué. 16e et relégable, le club normand a aussi été éliminé dès les 32es de finale de Coupe de France face à Guingamp, le week-end dernier.