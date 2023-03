Qualifs Euro 2024 : la Géorgie de Willy Sagnol accroche la Norvège

Après un match amical largement dominé contre la Mongolie (6-1), la Géorgie de Khvicha Kvaratskhelia faisait son entrée dans le groupe A des Eliminatoires de l’Euro 2024, contre la Norvège privée d’Erling Haaland, ce mardi soir sur la pelouse de la Batumi Arena. Dans le premier acte, les Norvégiens ont bel et bien dominé leur sujet avec notamment cette ouverture du score de l’attaquant de la Real Sociedad, Alexander Sørloth (15e). C’est donc en toute logique que les joueurs de Ståle Solbakken menaient à la pause.

La suite après cette publicité

En seconde période, les troupes de Willy Sagnol sont revenues avec de bien meilleures intentions et c’est grâce à ce sursaut d’orgueil qu’elles sont parvenues à égaliser dans le sillage de Georges Mikautadze, attaquant du FC Metz, sur une passe de Solomon Kvirkvelia (60e). Avec ce résultat, les deux pays entament leur parcours avec un point dans le groupe de l’Espagne. Fin de la trêve et rendez-vous en juin prochain, la Géorgie affrontera Chypre et l’Ecosse, tout comme la Norvège qui défiera exactement les mêmes sélections sur cette période.

À lire

Géorgie : Willy Sagnol rêve grand grâce à Khvicha Kvaratskhelia