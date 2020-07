L'Olympique Lyonnais noue un partenariat avec Farense

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Promu en Liga NOS après 18 années d'absence, le club portugais du SC Farense est devenu partenaire de l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs s'étaient déjà rencontrés en 32e de finale de la Coupe de l'UEFA lors de la saison 1995/1996 avec deux victoires des Rhodaniens sur le score de 1-0. 25 ans plus tard, les deux formations viennent de signer un partenariat de trois saisons.

La suite après cette publicité

«Récemment promu en Liga NOS pour la saison 2020/2021, le SC Farense est une institution historique qui partage avec l’OL, au-delà de l’emblème, des valeurs et visions communes. Cette coopération va permettre de développer un lien privilégié entre les deux clubs, et se matérialiser au travers de synergies sur la formation, le football professionnel et les domaines extra sportifs» peut-on lire dans un communiqué. Les deux clubs vont ainsi travailler en relation sur certains dossiers et ce ne serait pas étonnant de voir des transferts ou des prêts arriver prochainement entre ces équipes. Pour Lyon, c'est un nouveau projet de développement du club à l'international après notamment l'ouverture d'académies au Liban, au Sénégal, au Vietnam, en Chine, au Maroc et au Brésil.