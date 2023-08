Ligue 1 : le PSG s’impose contre RC Lens et s’offre sa première victoire de la saison

La suite après cette publicité

Bousculé par un mercato agité, le Paris Saint-Germain a eu du mal à débuter la saison en ne parvenant pas à l’emporter sur les deux premières journées. Mais avec l’arrivée des dernières recrues et la titularisation du trio Mbappé-Asensio-Dembélé, en l’absence de Ramos, il fallait maintenant l’emporter contre le RC Lens, deuxième du dernier Championnat de France. Comme depuis le début de saison, Paris a démarré timidement, préférant laisser la possession aux Lensois. Mais rapidement, les Sang-et-Or ont semblé en difficulté et se faisaient prendre en contre-attaque. Le duo Dembélé-Mbappé a d’ailleurs fait mal, mais Samba a réussi à sauver les meubles (30e). En maîtrise technique malgré sa faible domination du jeu, le PSG a réussi à ouvrir le score après un très beau mouvement collectif, conclu par Asensio juste avant la pause (1-0, 45e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 7 3 5 2 1 0 10 5 2 Marseille 7 3 3 2 1 0 6 3 3 Brest 6 3 0 2 0 1 5 5 4 PSG 5 3 2 1 2 0 4 2 5 Rennes 4 2 4 1 1 0 6 2 6 Montpellier 4 2 3 1 1 0 6 3 7 Lille 4 2 2 1 1 0 3 1 8 Toulouse 4 2 1 1 1 0 3 2 9 Reims 3 2 1 1 0 1 3 2 10 Strasbourg 3 2 -2 1 0 1 2 4 11 Nice 2 2 0 0 2 0 2 2 12 Lorient 2 2 0 0 2 0 1 1 13 Nantes 1 3 -3 0 1 2 4 7 14 Le Havre 1 2 -1 0 1 1 3 4 15 Lens 1 3 -3 0 1 2 4 7 16 Metz 1 2 -4 0 1 1 3 7 17 Lyon 0 2 -4 0 0 2 2 6 18 Clermont 0 2 -4 0 0 2 2 6 Voir le classement complet

Et Paris a réalisé le coup parfait puisque l’ouverture du score a fait sacrément de mal aux Nordistes. Car derrière, Paris a insisté et ses deux fusées ont fait du mal à la défense. Bien servi par Hernandez, Mbappé pouvait reprendre en première intention et faire le break (2-0, 51e). Derrière, Lens n’a pu se relever, et ce, malgré l’entrée de la nouvelle recrue Wahi. Les Parisiens poussaient alors pour plier le match, mais Dembélé, puis Asensio (58, 64e et 71e) devaient améliorer la finition. C’est finalement Mbappé qui a assuré la victoire, grâce à une belle frappe du pied droit (3-0, 90e). Guilavogui sauvait tout de même l’honneur nordiste en toute fin de match (3-1, 90e+6). Sans trembler, le PSG a fait la différence et remporte sa première victoire de la saison et devra confirmer cela sur la pelouse de l’OL, lors de la prochaine journée. Le début de saison du RC Lens commence à être inquiétant avec un troisième match sans succès. Avant un autre déplacement périlleux à Monaco.