Droits TV : Canal + rafle tout pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions !

La nouvelle était tombée il y a un peu plus d'un an, en avril 2021. L'UEFA avait en effet décidé de changer la formule de sa prestigieuse Ligue des Champions. Fini les groupes de quatre et la phase finale, place à une compétition à 36 clubs (contre 32 aujourd'hui) avec quatre chapeaux de neuf équipes pour démarrer, le tout dès la saison 2024-2025. Une petite révolution dans le monde du football et en France, on attendait de connaître le nom du diffuseur officiel pour la période 2024-2027. Le groupe Canal était en concurrence avec Amazon sur ce dossier, et le verdict est tombé.

Comme l'explique L'Équipe ce mercredi soir, Canal + a quasiment tout récupéré ! La chaîne cryptée a en effet récupéré les droits des trois premières saisons de cette nouvelle C1 auprès de l'UEFA, l'instance européenne en charge de la compétition, avec notamment les deux plus gros lots. Une information vite confirmée par Maxime Saada, le PDG du groupe. On parle ici du lot A1 qui comprend le meilleur match du mardi soir et tous les résumés des autres rencontres, mais aussi le lot A2 avec le même principe pour le mercredi soir. Le groupe a aussi glané la finale et le tournoi prévu en début de compétition. Mais ce n'est pas tout.

Canal + aura aussi la C3 et C4

Car en plus de tout cela, Canal + a réussi à avoir le lot B, c'est-à-dire l'ensemble des autres matches de la Ligue des Champions. C'est BeIn Sports qui diffusait encore aujourd'hui les autres rencontres de C1. Et pour aller encore plus loin, Canal + a aussi décidé de s'attaquer à la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. La chaîne a acquis les doits de la C3 et la C4 sur la même période, ne laissant donc rien aux autres chaînes de télévision !

Très très heureux pour nos abonnés et nos équipes et très fier d’annoncer que @canalplus vient de remporter la diffusion de l’intégralité de la @ChampionsLeague de l’ @EuropaLeague et de la @UEFAConference_ pour 2024-2027. #historique #thebestisyettocome pic.twitter.com/NGAQgTiLcB — Maxime Saada (@maxsaada) June 29, 2022

Dès 2024, et pour regarder ces compétitions européennes new look, il faudra donc absolument être membre de Canal +. Un énorme coup réalisé par le groupe présidé par Maxime Saada qui n'avait que quelques matches, notamment ceux des clubs français, depuis plusieurs mois.