Tournoi Maurice Revello, France-Mexique : les compositions officielles

Qui de la France ou du Mexique se hissera en finale ? Pour arriver en demi-finale, les U18 français ont terminé premiers du groupe A devant l’Arabie Saoudite, le Venezuela et le Costa Rica malgré un faux-pas lors de son entrée en lice contre les U23 de l’équipe du Golfe tandis que les U23 mexicains sont parvenus à être le meilleur deuxième des poules avec six points. La nation qui se qualifiera ce soir affrontera le Panama, vainqueur contre l’Australie plus tôt dans l’après-midi, en finale dimanche. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h.

Pour ce match, les Bleuets se présentent en 4-3-3 avec Bengui dans les cages, Sarr, Jacquet et Aradj en défense, Kumbedi et Assoumani en pistons, Zaïre-Emery et Bentoumi au milieu et, enfin, Housni et Ben Seghir accompagneront Tel sur le front de l’attaque. En face, les Mexicains débutent également en 4-3-3 avec Delgado dans les buts, Monrroy, Juarez, Garcia et Lopez forment l’arrière-garde, Galdames, Herrera et Montano dans l’entre-jeu et Trigos, Robles et Martinez devant.

Caqueret ouvre le score, les Bleuets gèrent leur écart (1-0)

Les compositions officielles :

France : Bengui - Sarr, Jacquet, Aradj - Kumbedi, Zaïre-Emery, Bentoumi, Assoumani - Housni, Tel, Ben Seghir

Mexique : Delgado - Monrroy, Juarez, Garcia, Lopez - Galdames, Herrera, Montano - Trigos, Robles, Martinez