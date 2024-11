Accrochage lors du procès de l’affaire Pogba

Mardi, le procès de l’affaire Pogba s’est ouvert au tribunal correctionnel de Paris. Six personnes sont jugées pour tentative d’extorsion, ainsi que séquestration du footballeur (sauf Mathias Pogba pour la séquestration, ndlr). Ce jeudi, la suite des interrogatoires des accusés se poursuit. Mais RMC Sport rapporte qu’un incident s’est passé durant la séance de cet après-midi.

Alors qu’Adama C., l’un des prévenus, a placé à plusieurs reprises les mots "frères" ou "frérot" dans ses déclarations à la barre, la Présidente du tribunal a demandé des explications sur le sens du terme utilisé et a indiqué : «nous sommes tous frères.» C’est à ce moment que Boubacar C., le frère d’Adama C., s’est emporté, et a lâché : «je m’en bats les couilles (…) Ras-le-bol qu’on parle sur moi.» Il a donc agacé quand la Présidente lui a demandé de répéter ses propos. Ambiance.