Mondial 2022, EdF : Randal Kolo Muani n’a toujours pas digéré son raté en finale

Virevoltant à Francfort la saison passée, Randal Kolo Muani est loin de répondre aux attentes depuis qu’il a emménagé dans la capitale parisienne. Malgré les difficultés rencontrées avec les Rouge et Bleu, l’attaquant parisien devrait néanmoins figurer dans le groupe tricolore qui tentera d’accrocher un titre de champion d’Europe en Allemagne cet été, plus d’un an après avoir échoué en finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine. Lors d’un entretien accordé à Onze Mondial, l’international français a livré ses sentiments sur ce match mémorable ainsi que sur son face-à-face manqué contre Emiliano Martinez au cours de la prolongation qui continue de hanter ses pensées.

«Je serai toujours le mec qui a loupé le face-à-face en finale de la Coupe du Monde. C’est à vie. Même quand ma carrière sera finie, on m’en parlera toujours. Evidemment que je suis encore dégoûté de ce raté. En plus, après ce face-à-face, le match s’est terminé. Si j’avais marqué, on aurait remporté le Mondial. C’est dingue. Je n’ai même pas les mots pour expliquer ça. C’est juste incroyable. J’aurais ramené la Coupe du Monde en France. J’aurais été la "star" et sincèrement, je pense que je n’aurai pas aimé. Cela ne doit pas être facile à supporter. La Coupe du Monde et la Ligue des champions, ce sont les meilleurs trophées. J’espère remporter ces trophées à l’avenir», a-t-il concédé.

