Officiel : Mahdi Camara prolonge à Saint-Étienne

L'AS Saint-Étienne continue de prolonger les jeunes joueurs issus de son centre de formation. Après Wesley Fofana et Charles Abi, c'est au tour de Mahdi Camara de s'engager sur le long terme avec les Verts. En effet, le club du Forez a officialisé la signature d'un nouveau contrat de son milieu de terrain jusqu'en 2024. Avec 12 matches de Ligue 1 à son actif cette saison, le Français est en train de faire son trou sous la houlette de Claude Puel. Après un prêt salvateur au Stade Lavallois, la saison dernière (3 buts en 13 rencontres), le joueur de 21 ans est en train de s'affirmer. C'était donc logique qu'il prolonge l'aventure avec son club formateur.

«C'est une fierté de prolonger avec mon club formateur et de continuer mon aventure en Vert. Je suis content de la confiance que m’accorde l’ASSE. Mon objectif est de continuer à progresser et à me battre pour ce club qui m’a beaucoup donné depuis mes débuts», a-t-il déclaré dans le communiqué de l'ASSE.