Officiel : Charles Abi prolonge à l'ASSE !

L'ASSE profite de cette période de confinement pour s'occuper aux prolongations de contrat. Ce jeudi, le club de la Loire en a annoncé une nouvelle. «Après Wesley Fofana, qui a prolongé mardi son contrat avec l’AS Saint-Étienne, c’est au tour de Charles Abi de s’inscrire dans la durée avec les Verts. En effet, l'attaquant âgé de 20 ans s'est lui aussi engagé avec son club formateur jusqu’en 2024. Compte tenu des conséquences économiques liées à l'épidémie de Coronavirus et à la suspension temporaire des activités, les deux parties ont convenu de différer les effets financiers du contrat».

Le joueur a livré ses premières impressions sur le site officiel des Verts. «Signer cette prolongation de contrat est une grande satisfaction pour moi. J’ai pu découvrir le haut niveau tout au long de la saison et ainsi m’aguerrir avec le groupe professionnel. J’espère continuer ma progression à l’ASSE et être à la hauteur de la confiance que m'accorde le club». Une nouvelle qui fait le bonheur de Claude Puel. «Nous sommes très heureux de voir Charles Abi se projeter dans le futur du club. Attaquant est un poste très exigeant. Charles est un joueur doté d'un fort potentiel physique, à l'écoute et qui a une bonne marge de progression devant lui. Il a débuté comme ailier puis a été recentré après des blessures qui ont freiné sa montée en puissance. Il doit encore travailler ses déplacements, sa première touche de balle et ses qualités techniques pour franchir encore des paliers».