Mercato : Benfica en fait voir de toutes les couleurs au Real Madrid

Le Real Madrid a frappé fort, mais surtout très vite. Cet été, les Merengues ont déjà officialisé les arrivées de Dean Huijsen et de Trent Alexander-Arnold, ainsi que celle de Franco Mastantuono, qui rejoindra Madrid le 15 août prochain. Un début de mercato particulièrement animé et brillant sur le papier, mais il y a tout de même un dossier que les Merengues ont du mal à boucler.

Il y a quelques semaines, la presse madrilène était ainsi convaincue qu’Alvaro Carreras allait disputer cette Coupe du Monde des Clubs 2025 avec le Real Madrid. Tout semblait bouclé pour que le latéral gauche de Benfica soit madrilène… Mais les choses se sont compliquées. Malgré l’existence d’un accord total entre le joueur de 22 ans et le club de la capitale espagnole, les Lisboètes ne lâchent pas l’affaire.

Benfica ne lâche rien

« Nous n’avons aucun accord avec le Real Madrid. Il y a eu des propositions, mais elles ne nous ont pas convaincus », confiait encore Rui Costa, président de Benfica, ce week-end. C’est simple : tout se joue à quelques millions seulement, puisque Benfica exige la clause libératoire du joueur, qui s’élève à 50 millions d’euros. Les Merengues eux ont fait des offres légèrement supérieures aux 40 millions d’euros, mais ils ne souhaitent pas payer le montant total de cette clause. Surtout qu’il faudrait payer ces 50 millions d’euros cash, alors que le Real Madrid souhaite négocier pour pouvoir payer en plusieurs échéances.

Chaque approche est instantanément refusée par la formation lisboète, qui défend ses intérêts et se dit en position de force dans ce dossier. L’opération est donc au point mort pour le moment. Le Real Madrid est encore confiant, et estime qu’il sera possible de finir par faire plier la direction de Benfica. Mais ce dossier risque de durer plus longtemps que prévu…

