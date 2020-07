Nöel Le Graët verrait bien le PSG gagner la LDC

Désireux de voir un club français remporter à nouveau cette fameuse Ligue des Champions, qui serait la première depuis l’OM en 1993, Nöel Le Graët, président de la Fédération française, estime que cette année un club a toutes ses chances. Ce dernier n’est autre que le Paris Saint-Germain. Habitué aux récentes déconvenues ces dernières années, le club de la capitale espère chaque année aller un peu plus loin dans cette compétition.

Pour Nöel Le Graët, cette année semble être la bonne. Dans une interview accordée au Parisien, ce dernier n’a pas hésité à faire l’éloge des Parisiens. « Quand les Parisiens sont décidés à bien jouer, ils sont quasiment intouchables. On les sent bien dans leur peau. Le PSG sera dur à battre en Ligue des Champions» a-il déclaré avant de clamer haut et fort que malgré le format inédit de ce Final 8, «un titre reste un titre ! ».