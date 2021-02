Lille - Ajax Amsterdam : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après la belle soirée du Paris Saint-Germain à Barcelone (4-1), le deuxième représentant français restant en Europe, le LOSC, espère vivre lui aussi un bon moment ce soir. Opposés à l’Ajax Amsterdam en seizième de finale aller, les Dogues espèrent enfin imposer leur loi à une équipe qui leur avait fait mal la saison dernière durant la phase de groupes de la Ligue des Champions en s’imposant 3-0 en Hollande et 2-0 au Pierre-Mauroy.

Leader du championnat de France devant le PSG, Lille, qui reste sur une série de huit matches consécutifs sans défaite (7 victoires, 1 nul), se prépare avec confiance. Pour affronter les Bataves, Christophe Galtier devrait d’ailleurs aligner un 4-4-2 avec Mike Maignan dans les cages. Devant lui, une défense à quatre composée de Zeki Celik, José Fonte, Sven Botman et Reinildo. Au milieu de terrain, place à un duo inédit.

Face aux suspensions de Benjamin André et de Xeka, Galtier devrait miser sur la paire Renato Sanches-Boubakary Soumaré dans l’axe. Sur les côtés, Jonathan Bamba et Timothy Weah seraient chargés de dynamiter les ailes pour alimenter le duo Jonathan David-Yusuf Yazici en munitions. Toujours en phase de reprise, Burak Yilmaz reste indisponible. En face, Erik ten Hag devra également composer avec plusieurs absents. Et pas des moindres.

L'Ajax sans Onana ni Haller

Ces dernières semaines, l’Ajax a en effet vécu un véritable cauchemar. Le 5 février dernier, la formation ajacide a vu son gardien titulaire, André Onana, être suspendu un an par l’UEFA pour violation des règles anti dopage. Quelques minutes plus tard, l’instance dirigeante du football européen lui confirmait également que Sébastien Haller n’était pas autorisé à joueur la Ligue Europa en raison d’un incroyable oubli de la part des dirigeants de l’Ajax.

Ten Hag aura quand même de quoi faire un onze, qui devrait s’articuler en 4-2-3-1 avec Maarten Stekelenburg au but. L’arrière-garde serait composée par Devyne Rensch, Jurriën Timber, Lisandro Martinez et Nicolas Tagliafico. À la récupération, la paire Edson Alvarez-Daley Blind évoluera un cran en-dessous Antony, Davy Klaassen et David Neres. Le capitaine Dusan Tadic occuperait, quant à lui, la pointe de l’attaque.