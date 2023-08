Le nouveau maillot third 2023-24 de Manchester United dévoilé !

Lundi prochain, face aux Wolves, Manchester United lancera sa campagne de Premier League avec de grandes ambitions. Mais avant ça, les Mancuniens dévoilent le tout nouveau maillot third, après avoir déjà révélé le domicile et l’extérieur. Fini le vert fluo, qui n’avait pas fait que des heureux l’an passé, les Red Devils reviennent à des couleurs plus basiques. En effet, celui-ci est «inspiré par l’iconique diable rouge et le maillot victorieux de la coupe de 1909», explique le club à travers son communiqué via Adidas, sponsor des hommes d’Erik ten Hag.

«Pour la première fois depuis plus de 50 ans, le maillot third 2023/2024 portera exclusivement l’emblématique Red Devil de Manchester United», raconte le club mancunien, désireux de retrouver un goût d’histoire à l’aube d’une saison cruciale, après de multiples arrivées sur le mercato. Disponible dès aujourd’hui sur la boutique officielle d’Adidas, les supporters pourront donc mettre la main sur la nouvelle tunique des Diables Rouges.

