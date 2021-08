Trêve internationale : la FIFA répond à la polémique

Face aux communiqués de la Premier League et de LaLiga expliquant que leurs clubs ne libèreraient pas leurs internationaux pour les matches éliminatoires comptant pour le Mondial 2022 prévus pour début septembre, la FIFA a réagi.

Son président Gianni Infantino vient en effet de publier un communiqué. Il y explique notamment avoir demandé aux autorités britanniques de revoir leur position sur la quarantaine liée à la pandémie de Covid-19. Sera-t-il entendu ?

Le communiqué

« Ensemble, nous avons fait face à des problèmes majeurs par le passé, et nous devons continuer de le faire à l'avenir. La mise à disposition des joueurs pour les prochaines fenêtres internationales est une question dont l'urgence et l'importance sont capitales. Je suis reconnaissant pour le soutien et la coopération dont ont fait preuve de nombreuses parties prenantes du football pendant cette période difficile.

J'en appelle à la solidarité de chaque association membre, de chaque ligue et de chaque club afin de faire ce qui est juste et équitable pour le football mondial. Bon nombre des meilleurs footballeurs de la planète évoluent en Angleterre et en Espagne, et nous estimons que ces pays partagent également la responsabilité de préserver et protéger l'intégrité sportive des compétitions dans le monde entier.

J'ai écrit au Premier ministre britannique, Boris Johnson, au sujet des restrictions de quarantaine concernant les joueurs qui reviennent en Angleterre après avoir séjourné dans des pays figurant sur la liste rouge. Je lui ai demandé le soutien nécessaire, notamment pour que ces joueurs ne soient pas privés de la possibilité de représenter leur pays lors des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA – l'un des plus grands honneurs qui soient pour un footballeur professionnel. J'ai suggéré qu'une approche similaire à celle adoptée par le gouvernement britannique lors de la phase finale de l'EURO 2020 soit mise en œuvre en vue des prochains matches internationaux.

Ensemble, nous avons déjà fait preuve de beaucoup de solidarité et d'unité dans la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, je demande à chacun de tout mettre en œuvre afin de permettre la mise à disposition des footballeurs internationaux en vue des prochains matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA. »