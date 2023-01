Nigel de Jong nommé DTN aux Pays-Bas

La Fédération néerlandaise fait confiance à l’un de ses anciens tauliers. L’ex-international Nigel de Jong a été choisi pour occuper le poste de directeur technique national. La Fédération des Pays-Bas a publié un communiqué officiel ce mercredi. L’ancien milieu défensif aura pour mission de superviser les différentes équipes nationales, mais aussi d’œuvrer à la divulgation de la politique technique du football dans les clubs à travers le pays.

La suite après cette publicité

Le joueur passé par l’AC Milan notamment s’est exprimé après sa nomination. « Les Pays-Bas ont toujours eu l’ambition d’appartenir au top mondial absolu. Le talent que nous avons et notre histoire justifient cette ambition. Travailler dans le football de haut niveau nécessite des connaissances et une expérience spécifiques. Au cours de mes années en tant que joueur, j’ai acquis ces compétences dans différents clubs aux Pays-Bas (Ajax Amsterdam) et à l’étranger (Hambourg, Manchester City, AC Milan, Galatasaray, entre autres) et je peux m’en servir maintenant ». Hormis sa longévité avec sa sélection nationale (81 sélections), de Jong était connu également pour ses coups de sang sur le terrain, notamment lors de la finale de la Coupe du Monde 2010 perdue par les Pays-Bas face à l’Espagne (1-0), et son mythique high kick sur Xabi Alonso.

À lire

Qualifs Euro 2024 : France - Pays-Bas se jouera à guichets fermés