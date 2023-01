Coupe du Monde 2022 : le violent coup de gueule d’Edinson Cavani

La Coupe du Monde 2022 a livré son verdict le 18 décembre dernier. Après cinq semaines de compétition, l’Argentine a remporté le tournoi. Une belle récompense pour Lionel Messi et ses coéquipiers. Une déception pour les 31 autres nations qui rêvaient, elles aussi, de soulever ce trophée. Parmi elles, l’Uruguay d’Edinson Cavani. A 35 ans, le Matador a certainement disputé la dernière Coupe du Monde de sa carrière. Auteur de trois apparitions au Qatar (face à la Corée du Sud, le Portugal et le Ghana), l’attaquant n’a pas pu vraiment aider les siens puisqu’il n’a pas trouvé le chemin des filets. Mais son expérience du très haut niveau a forcément été un plus pour le groupe.

Malgré tout, il n’a pas pu empêcher l’élimination de la Céleste dès la phase de poules. Un coup dur pour le joueur né en 87, qui était d’ailleurs très remonté lors de l’ultime match face au Ghana. Comme son compatriote José Maria Gimenez (27 ans), l’ancien joueur du PSG a contesté des décisions arbitrales. Une fois le coup de sifflet final donné, Cavani, très en colère, a frappé un écran de la VAR dans le tunnel menant aux vestiaires. Un geste d’humeur qui pourrait lui coûter cher puisqu’il pourrait être sanctionné de six mois de suspension a révélé AS il y a quelques jours. La fédération uruguayenne a jusqu’au 9 février prochain pour exposer sa version des faits à la FIFA et défendre donc son joueur.

Cavani se lâche sur l’arbitrage

Ce dernier devrait ensuite être fixé à la fin du mois de février sur les sanctions dont il fera ou non l’objet. Mais ce mercredi, il est sorti du silence lors de l’émission El Larguero sur la Cadena SER. Ses propos sont relayés par AS. « S’ils me pénalisent pour avoir frappé l’écran de la VAR alors l’arbitre qui nous a sortis de la Coupe du monde, ils doivent le mettre en prison, car ce sont des erreurs qu’avec la VAR, toutes les caméras et tous les arbitres qui sont derrière, ne peuvent pas commettre. » Une sortie médiatique coup de poing de la part de Cavani, qui n’a donc pas mâché ses mots et qui n’en est pas resté là.

«L’arbitrage ? Aujourd’hui, vous ne savez pas ce qui va se passer. Parfois, il faut sortir sur le terrain en se demandant : "que va-t-il se passer aujourd’hui ? Vais-je recevoir un penalty pour ou un contre ? Vais-je jeter un maillot ?"» Enfin, l’attaquant du FC Valence a reconnu qu’il avait aussi des torts. «Ce sont des choses qui ne se font pas, mais parfois dans le football il y a certaines choses et certaines impuissances qui échappent à quelqu’un à cause de l’adrénaline que nous avons. Cette euphorie que nous avons à ce moment-là peut nous pousser à nous tromper.» Cavani, qui sera donc fixé dans un mois sur son sort, n’a certainement pas arrangé ses affaires avec ces attaques.