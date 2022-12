Uruguay : Cavani et Gimenez risquent une lourde suspension

La suite après cette publicité

Une colère qui pourrait leur valoir cher. Le défenseur central de la Celeste José Maria Gimenez (27 ans) et Edinson Cavani (35 ans) pourraient prendre jusqu’à six mois de suspension selon AS, après que le premier ait assené un coup de coude à un dirigeant de la FIFA et le second, frappé l’écran de la VAR. Un incident ayant eu lieu pendant un match de poules de l’Uruguay contre le Ghana, lors du Mondial au Qatar, après avoir contesté des décisions arbitrales.

Pour rappel, la Fédération uruguayenne de football a jusqu’au 9 janvier pour présenter sa version des faits, comme la FIFA a pu les informer. La Commission de Discipline de cette dernière devrait annoncer sa décision fin février au plus tard. Le temps de savoir, leurs clubs de Valence et de l’Atlético seront concernés ou non mais les deux institutions semblent sereines, à ce propos, comme l’a expliqué RMC Sport.

À lire

Coupe du Monde 2030 : le point sur les candidatures à deux ans de son attribution