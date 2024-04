OM - Lens : Brice Samba n’a pas les mots après le revers rageant

Avec une nouvelle défaite compliquée à avaler du RC Lens contre l’OM dimanche soir (2-1), au Vélodrome lors de la 31ème journée de Ligue 1, le gardien lensois, Brice Samba n’a pas caché ses regrets, ses inquiétudes et sa frustration : «C’est compliqué ce soir. On pêche un peu offensivement et défensivement. Le football, c’est dans les deux surfaces que cela se passe et on n’a pas été efficace dans les deux surfaces et on le paye avec cette défaite. On en parle énormément, on essaye de faire des réunions entre nous pour dire les choses. En ce moment, ce qui nous pêche, ce sont de grosses erreurs individuelles. Malheureusement, on n’y peut rien face à cela. Je ne sais pas si c’est un manque de vice ou de bouteille sur certains matchs», a expliqué le gardien des Bleus de 30 ans.

«Sur ce genre de matchs face aux grosses écuries, on pêche réellement sur tous les aspects du jeu. Ce n’est pas facile et je n’ai pas les mots ce soir. C’est dur à avaler celle-là. Bien sûr, on a toujours notre destin entre nos mains. On est toujours 6ème ce soir. Marseille revient à deux points. Il nous reste 3 matchs. On va prendre le match de vendredi face à Lorient à la maison du mieux possible. On va très bien le préparer pour remporter ce match. On va prendre match après match. Quand on est dans une situation délicate, il faut prendre match après match. On fera les comptes à la fin mais on est encore 6ème, on est encore là, on va pas lâcher et tout donner jusqu’à la fin», a conclu l’international français.