Matthijs De Ligt aimerait revenir à l’Ajax Amsterdam

Longtemps considéré comme un des plus grands espoirs du football néerlandais, Matthijs De Ligt a eu du mal à confirmer le potentiel que les observateurs avaient entrevu lors de son passage à l’Ajax Amsterdam. Capitaine de l’équipe qui s’est hissée en demi-finale de Ligue des Champions en 2019, le joueur de 24 ans est aujourd’hui au Bayern Munich, à quelques jours de retrouver les demi-finales de la C1 une nouvelle fois, face au Real Madrid. Passé par la Juventus Turin après son départ des Pays-Bas, De Ligt regrette d’être parti aussi tôt de l’Ajax, et sait qu’il y retournera un jour.

«J’ai joué trois ans en équipe première, ce qui est relativement court. J’ai toujours pensé que je jouerais un peu plus longtemps à l’Ajax, mais la situation s’est présentée différemment pendant un certain temps. Si j’ai un jour l’occasion de revenir à l’Ajax, j’aimerais vraiment le faire. Mais on ne sait jamais, bien sûr», a indiqué le défenseur central du Bayern Munich sur le site officiel de l’Ajax.