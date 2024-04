OM - Lens : Jean-Louis Gasset croit toujours à l’Europe

Vainqueur du RC Lens (2-1) grâce à un grand Pape Gueye, l’OM reste dans la course à l’Europe. Septième du championnat de France, le club phocéen ne compte plus que deux points de retard sur son adversaire du soir, sixième. Interrogé au micro de Prime Vidéo après la rencontre, Jean-Louis Gasset a d’ailleurs promis que ses troupes allaient se battre jusqu’au bout pour décrocher cette qualification européenne. «Depuis le match de Benfica on donne tout, jusqu’à la fin de la saison et on verra où ça nous mène, on essaye de gagner le plus de points, de passer le plus de tours, contre Nice, on a tapé la barre au bout du temps additionnel, on est allé au bout des choses. Ce soir, on gagne contre une équipe qui était supérieure à nous techniquement mais avec l’état d’esprit, c’est passé».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 46 31 6 13 7 11 40 34 7 Marseille 44 31 9 11 11 9 47 38

Et d’ajouter : «ce match nous laisse de l’espoir, si on faisait deux victoires, contre Nice et contre Lens, on pouvait recoller à tout mais contre Nice on était 10 avec une expulsion très sévère, j’ai revu les images et je le dis, très sévère. Ce soir, on gagne contre une équipe qui a commencé par la Ligue des Champions et qui avait gagné les trois dernières fois ici, ça donne de l’espoir». Encore en vie, l’OM va désormais se plonger sur une demi-finale de Ligue Europa ô combien précieuse face à l’Atalanta Bergame, jeudi prochain.