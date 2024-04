OM - Lens : les notes du match

La 31ème journée de Ligue 1 se fermait sur une belle affiche ce dimanche soir. L’Olympique de Marseille ouvrait les portes de son mythique Vélodrome au Racing Club de Lens pour un duel qui sentait bon la poudre entre deux clubs qui se battent activement pour un ticket européen dans cette fin de saison. Pour les locaux, l’occasion était aussi de faire le plein de confiance en se rassurant avant le choc contre l’Atalanta en demi-finale aller de la Ligue Europe, prévu jeudi soir. A domicile, les Phocéens s’organisaient dans un 3-5-2 avec Pau Lopez qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Amir Murillo, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi en défense. Le milieu de terrain était composé de Jordan Veretout, Amine Harit et Pape Gueye avec Jonathan Clauss et Ulisses Garcia dans des rôles de pistons. Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye étaient associés en attaque. De leur côté, les Nordistes s’articulaient dans un 3-4-1-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Massadio Haïdara, Kevin Danso et Facundo Medina. Nampalys Mendy et Neil El-Aynaoui constituaient le milieu de terrain avec Premislaw Frankowski et Deiver Machado dans les couloirs. Devant, Florian Sotoca et Elye Wahi étaient soutenus par Angelo Fulgini.

La rencontre s’est rapidement emballée avec l’ouverture du score signée Pierre-Emerick Aubameyang (1ère, 1-0). Lancé sur la droite, Iliman Ndiaye est rentré dans la surface et a centré fort devant le but. Le Gabonais a surgi pour dévier victorieusement sur la gauche de la cage. Les Lensois ont bien faillir réagir immédiatement mais la tête d’Angelo Fulgini sur un centre de Florian Sotoca (4e) n’était pas cadrée. Sur un corner tiré par Jonathan Clauss, Murillo puis Gueye ont placé respectivement un coup de tête puissant mais qui a été dévié puis non-cadré (10e). Après une grosse erreur sur sa passe, le latéral panaméen a donné la balle à Elye Wahi qui a crocheté Pau Lopez avant de louper le cadre dans le but vide (11e). Si l’OM a eu l’opportunité de doubler la mise sur cette frappe trop croisée de Jordan Veretout (21e), les Sang et Or ont également eu plusieurs situations pour égaliser notamment dans les pieds de Nampalys Mendy mais son tir a été repoussé par le portier espagnol (31e), puis avec la double tête non-cadrée de Kevin Danso et Florian Sotoca (38e). A la pause, l’OM menait donc dans cette partie animée.

Le réveil de Saïd, Gueye le sauveur !

Le second acte s’est rapidement tendu avec beaucoup d’agressivité et d’intensité. Beaucoup de cartons jaunes ont été déployés par l’arbitre de la rencontre, Monsieur Eric Wattellier, qui a successivement averti Kevin Danso, Leonardo Balerdi, Elye Wahi, après avoir déjà distribué son premier carton à Pape Gueye en première période. La deuxième mi-temps a eu son lot de déchets sans véritable très grosses opportunités. Marseille a essayé de temporiser avec une phase de possession pour retrouver un peu de maîtrise technique. A l’heure de jeu dépassée, Franck Haise a élaboré ses premiers changements, la majorité tournée vers l’offensif, avec les entrées de David Pereira da Costa et Wesley Saïd pour cette fin de rencontre. L’OM semblait bien contenir les offensives de Lens alors que les Nordistes ne parvenaient pas à amener le danger jusqu’au dernier quart d’heure.

Dépassé physiquement et techniquement, l’OM a bien eu du mal à résister aux nombreux assauts offensives lensoises. Plusieurs joueurs semblaient totalement fatigués. C’est à ce moment que Lens a fait entrer du nouveau sang neuf avec Ayanda Sishuba et Andy Diouf qui ont fait leur apparition pour apporter un second souffle aux Artésiens. Et avec un vrai succès. En effet, lancé sur la gauche, Massadio Haïdara a enroulé un centre parfait vers le point de penalty qui a trouvé idéalement Wesley Saïd. Son coup de tête s’est logé parfaitement sur la droite du but de Pau López (77e, 1-1). Lens a su faire mal au meilleur des moments à Marseille, les Artésiens semblaient alors bien mieux physiquement. Mais tout a rebasculé. Suite à une très mauvaise relance dans l’axe de Lens, Pape Gueye a récupéré le ballon. Il s’est appuyé dans la surface sur Pierre-Emerick Aubameyang qui l’a retrouvé côté gauche. Le tir croisé du Sénégalais s’est logé sur la droite du but (85e, 2-1). Au classement, l’OM, positionné à la 7ème place, revient sur son adversaire du soir, le RC Lens toujours à la 6ème position. Seulement deux points les séparent.

L’homme du match : Pape Gueye (8,5) : préféré à Geoffrey Kondogbia, le numéro 22 de l’OM a particulièrement brillé dans ce rôle de sentinelle. Au cours du premier acte, il a fait preuve d’une grande autorité, prenant régulièrement le meilleur face aux joueurs de Franck Haise. Tout proche de doubler la mise après une tête de Murillo (10e), il a constamment fait parler sa puissance physique pour freiner les ardeurs lensoises (9 duels remportés sur 14 disputés, 8 ballons récupérés, 1 interception). Parfois un peu trop, à l’image de ce carton jaune reçu juste avant la pause (42e). Inspiré sur certaines ouvertures, essentiel dans l’équilibre collectif et fort de quelques interventions décisives, il faisait finalement exploser le Vélodrome dans les derniers instants en croisant parfaitement sa frappe du gauche (85e). Le héros du soir.

Olympique de Marseille

- Lopez (6,5) : souvent critiqué, parfois adulé, l’Espagnol était une nouvelle fois titulaire dans les cages marseillaises. Tout proche d’être battu par Wahi après la passe en retrait douteuse de Murillo, il aura par la suite rassuré les siens. Parfait face à Sotoca malgré le hors-jeu signalé (22e), vigilant sur la frappe de Mendy (31e), encore présent pour capter la tentative de Machado (33e) et fort d’une énorme parade face à Danso avant d’être sauvé par son poteau sur la tête de Sotoca (38e), le dernier rempart de l’OM s’est avéré précieux, également dans son jeu au pied. Moins inquiété après la pause, il a surtout profité de la maladresse des offensifs lensois avant de rendre les armes sur un coup de casque imparable de Saïd (77e). Sans conséquence.

- Clauss (5,5) : dans un rôle de piston droit, l’international français a multiplié les courses. Plutôt solide sur le plan défensif, il a tenté d’apporter aux abords de la surface adverse, à l’image de cette superbe ouverture vers Veretout (21e). Plus discret au retour des vestiaires, il s’est surtout focalisé sur ses tâches défensives. Remplacé par Luis Henrique après l’égalisation lensoise (79e).

- Murillo (5,5) : aligné sur le côté droit de la défense à trois olympienne en l’absence de Chancel Mbemba, le Panaméen de 28 ans a tout d’abord crée une grosse frayeur au public de l’Orange Vélodrome en se rendant coupable d’une remise complètement ratée vers son gardien (11e). Malgré cette première bévue, il a ensuite fait preuve d’une belle autorité dans un poste assez inédit. Rigoureux et rarement battu, il cédait finalement sa place sur blessure… Remplacé par Onana (72e).

- Gigot (6,5) : capitaine de l’OM lors de la réception du RC Lens, le défenseur olympien a rendu un premier acte de très belle facture. Précieux dans les airs (16e), toujours bien placé et puissant dans le duel, il a globalement pris le dessus face aux attaquants artésiens (5 duels remportés sur 6). Sous la pression accentuée de Lens, il a redoublé de vigilance avant de constater les dégâts sur la tête de Saïd. Un but finalement oublié après la réalisation signée Gueye, offrant les trois points à l’OM.

- Balerdi (7) : très performant au cours des dernières semaines, l’Argentin a une nouvelle fois fait taire ses plus fidèles détracteurs. Calme, parfait communicant et présent sur toutes les trajectoires, il n’a rien laissé passer… ou presque (7 ballons récupérés). Averti pour une faute sur Sotoca (63e) et auteur de quelques passes sublimes pour casser les lignes, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a parfaitement tenu son rang avant de laisser quelques mètres à Saïd, auteur d’une tête magnifique pour l’égalisation (77e). Il restera, malgré tout, l’un des hommes forts de ce précieux succès.

- Garcia (5,5) : titularisé dans le couloir gauche par Jean-Louis Gasset, le Suisse a globalement bien géré les montées offensives de Przemyslaw Frankowski. Pas forcément en réussite sur le plan offensif, il s’est malgré tout montré disponible pour les siens dans un match très intense. Une copie satisfaisante.

- Veretout (6,5) : présent dans un rôle de milieu relayeur, le milieu phocéen s’est d’abord montré aux abords de la surface lensoise. Tout proche du break sur un service de Clauss, sa frappe fuyait finalement le cadre des Sang et Or malgré un joli contrôle au départ de l’action (21e). Précieux dans l’orientation du jeu et concentré, il a plutôt bien quadrillé sa zone pour empêcher le RCL de développer son jeu. Au service du collectif, il a souvent comblé les espaces laissés par ses coéquipiers, tout en multipliant les projections vers l’avant. Omniprésent, en témoigne son état physique au coup de sifflet final…

- Harit (4) : à l’inverse de ses partenaires, le milieu offensif marocain s’est montré bien plus discret au cours du premier acte. Rarement trouvé, il n’a pas forcément pesé dans les débats malgré un bel état d’esprit. Présent dans le travail défensif, son apport dans les trente dernières mètres adverses reste largement insuffisant (0 dribble réussi, 0 centre réussi). Remplacé par Kondogbia (65e), replacé dans l’axe de la défense marseillaise après la blessure de Murillo.

- Aubameyang (7,5) : définitivement le héros de l’OM. Auteur de 26 buts et 10 passes décisives depuis son arrivée sur la Canebière, l’ancien joueur du Barça a, une fois de plus, prouvé qu’il était indispensable au collectif olympien. Décisif dès la première minute de jeu, il ouvrait le score en reprenant parfaitement le centre de Ndiaye (1er). Proche du doublé après un dégagement de Lopez (12e), il s’est mué en véritable poison pour la défense artésienne. Dangereux par ses appels dans la profondeur et constamment à la recherche de l’espace libre, le Gabonais a fait vivre une sale soirée au trio Medina-Danso-Haïdara. Moins trouvé au retour des vestiaires et très discret lors du temps fort lensois, il surgissait à nouveau pour servir sur un plateau Pape Gueye, auteur du but libérateur. Ajoutez à cela, une implication défensive irréprochable (5 duels remportés sur 7, 3 ballons récupérés).

- Ndiaye (4,5) : alternant le bon et le moins bon depuis ses débuts à l’OM, l’ex-attaquant de Sheffield United profitait de la confiance accordée par son entraîneur pour s’illustrer. Une opportunité rapidement saisie par l’intéressé. Après une belle percée dans la défense lensoise, il déposait un centre parfait pour Aubameyang, buteur après quelques secondes. Plus discret au fil des minutes - les Sang et Or accentuant la pression - il n’aura cependant jamais calculé ses efforts. Une nouvelle fois menaçant au retour des vestiaires, sa reprise était finalement contrée au dernier moment (48e). Invisible par la suite, il cédait sa place peu après l’heure de jeu. Remplacé par Sarr (65e), de retour après une blessure aux adducteurs et auteur d’une entrée encourageante et pleine d’envie.

RC Lens

- Samba (4,5) : ancien joueur de l’OM (2013-2017), il a été sollicité dès la première offensive du match. Mais le gardien de l’équipe de France a été pris de vitesse sur la frappe de Pierre-Emerick Aubameyang ne pouvant s’interposer sur l’ouverture du score (1ère). Par la suite, il a remporté ses duels contre le Gabonais (12e, 14e). Après ce temps fort marseillais, il n’a eu que quelques petites frappes à capter. Il n’a rien pu faire sur le but de la victoire de Pape Gueye (85e).

- Haïdara (4,5) : titulaire en défense à la place de Jonathan Gradit, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, il a mal débuté le match. Il a laissé partir Pierre-Emerick Aubameyang qui a ouvert le score (1ère). Il s’est ensuite repris avec quelques bonnes interventions. Il a même contribué au but égalisateur en offrant une passe décisive à Wesley Saïd (77e). Cependant, sa relance totalement ratée a conduit au but de Pape Gueye (85e).

- Danso (6) : dès les premières secondes, il a été pris de vitesse sur le contrôle orienté d’Iliman Ndiaye, permettant ainsi à Pierre-Emerick Aubameyang de marquer (1ère). Il a été souvent sollicité sur les coups de pied arrêtés. La première fois, il a mal ajusté sa tête (16e). Ensuite, il a mis à contribution Pau Lopez avec une tête puissante (37e). Il a par la suite été solide dans ses interventions défensives.

- Medina (5) : l’Argentin a dû surveiller les appels incessants de Pierre-Emerick Aubameyang dans son dos. Même si le Gabonais a souvent pris le dessus sur lui, il n’a pas failli. Positionné un peu plus haut que ses partenaires de la défense centrale, il a su profiter d’un mauvais dégagement marseillais (70e).

- Frankowski (4) : à l’image de sa saison, son match a été très moyen. Sur une percée d’Iliman Ndiaye, le Polonais a réalisé un sauvetage crucial (58e). Mais ses centres depuis son côté droit ont manqué de précision, tout comme ses relances (17 ballons perdus). Des gestes défensifs corrects, parfois salvateur, mais un jeu offensif beaucoup trop brouillon.

- El Aynaoui (6) : très actif dans l’entrejeu lensois, le jeune milieu de terrain a récupéré de nombreux ballons en première mi-temps. Il a également contribué à la conservation du ballon, mais n’a pas réussi à trouver de faille dans la défense olympienne. En défense, il est intervenu parfaitement sur une action dangereuse de l’OM (59e), mais est sorti blessé par la suite. Remplacé par Wesley Saïd (62e), qui a finalement marqué le but égalisateur (77e).

- Mendy (4) : match terne pour le milieu de terrain lensois. Pris de vitesse lorsque l’OM attaquait rapidement, il n’a pas compensé par son placement. Son centre vers Kevin Danso aurait pu être dangereux (38e). Remplacé par Ruben Aguilar (81e). Il a manqué ses premières prises de balle.

- Machado (5): depuis son couloir gauche, il est intervenu plusieurs fois dans la surface adverse. Cependant, sa reprise n’a pas suffi à tromper Pau Lopez (32e). Impliqué dans les phases offensives sur son côté gauche, il n’a pas réussi à créer de véritables occasions de but. Remplacé par Ayanda Sishuba (76e). Le Belge s’est infiltré dans la surface de réparation olympienne mais son tir n’a donné qu’un corner (90e+4).

- Sotoca (4,5) : face à l’absence de solutions, le natif de Narbonne a tenté des tirs de loin, mais sans succès (20e). Il a également manqué le cadre sur une tête qui a trouvé le poteau (38e). Sa meilleure occasion de la première mi-temps. Actif sur quelques appels, il a provoqué quelques fautes mais n’a jamais eu de réussite. Il lui a toujours manqué un petit quelque chose pour concrétiser ses opportunités.

- Fulgini (4) : malgré l’entame de match catastrophique de son équipe, il est le premier à répondre à l’ouverture du score de l’OM avec une tête légèrement à côté (5e). Il s’est aussi montré précis sur les coups de pied arrêtés, principale arme offensive de Lens en première période. Il a, en revanche, trop forcé ses frappes dans le second acte (50e). Remplacé par David Pereira da Costa (62e) qui n’a pas apporté davantage de solutions offensives…

- Wahi (3) : très critiqué par ses supporters ces derniers temps, sa performance ne les rassurera pas. Après un excellent crochet pour se défaire de Pau Lopez, son tir est passé au-dessus du but vide (12e). Discret par la suite, il a été peu en vue dans le deuxième acte. Leonardo Balerdi a toujours été parfait devant lui. Il a été remplacé par son ami Andy Diouf (76e). Le jeune milieu de terrain n’a pas assez apporté en fin de match, malgré une frappe tentée dans le temps additionnel.